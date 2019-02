Actualidade

O poeta Fernando Echevarría recebe, no próximo dia 26, quando completa 90 anos, a Medalha de Mérito Cultural em "reconhecimento do inestimável trabalho difundindo a Língua e a Cultura portuguesas", anunciou hoje o Ministério da Cultura.

"Entende o Governo Português prestar pública homenagem" a Fernando Echevarría, "em reconhecimento do inestimável trabalho de uma vida dedicada à poesia e à escrita, difundindo a Língua e a Cultura portuguesas, ao longo de mais de sessenta anos", segundo nota do Ministério da Cultura.

A cerimónia, com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca, realiza-se no dia 26, às 10:30, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Porto.