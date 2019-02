Actualidade

O construtor japonês Honda confirmou hoje a intenção de fechar a sua fábrica de Swindon, no Reino Unido, em 2021, ameaçando cerca de 3.500 postos de trabalhos.

A Honda confirma assim as informações de vários órgãos de comunicação social na segunda-feira que davam conta do encerramento da fábrica, que a empresa justifica com a necessidade de rever o seu modelo de produção num contexto de mudança do mercado automóvel a nível global.

A empresa garantiu no entanto que a sede europeia da Honda vai permanecer na Grã-Bretanha.