O Porto vai receber, na sexta-feira, a primeira conferência internacional sobre habitações colaborativas seniores em Portugal, uma iniciativa que visa "alertar para a carência tremenda de respostas em termos habitacionais para seniores ativos no país", revelou o responsável.

Em entrevista à Lusa, Nuno Cardoso, presidente da Hac.Ora Portugal Senior Cohousing Association, explicou que a conferência internacional, denominada "Cohousing em Portugal - Viver Sustentável" vai ser, além da apresentação "oficial" da associação, fundada em maio de 2018, o mote para "iniciar a urgente reflexão" sobre a temática da habitação sénior em Portugal.

"As respostas que temos no país são sobretudo para seniores com elevada dependência motora e mental. Portanto, entendemos que temos que combater isso e dar qualidade de vida e bem-estar a este estrato populacional, que é enorme. É absolutamente urgente atacar o problema porque ele está aí, basta falarmos com as pessoas idosas", afirmou Nuno Cardoso.