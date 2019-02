Venezuela

O chefe de Estado da Venezuela, Nicolas Maduro, rejeitou o apelo do Presidente norte-americano por mudanças na Venezuela e comparou o tom do discurso de Donald Trump em Miami com o de um nazi.

Trump disse na segunda-feira, na Universidade Internacional da Florida, em Miami, que os Estados Unidos apoiam o líder da oposição, o autoproclamado Presidente Juan Guaidó, e condenam Maduro e as políticas socialistas do seu Governo.

Trump implorou aos militares da Venezuela para apoiarem Guaidó e alertou sobre as terríveis consequências de ficar ao lado de Maduro.