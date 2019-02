Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, reúne-se na quarta-feira com o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, em Bruxelas, para fazer um ponto de situação sobre o 'Brexit', foi hoje anunciado.

"O presidente da Comissão Europeia recebe amanhã (quarta-feira) a primeira-ministra no Berlaymont [sede do executivo comunitário] às 18:30 de Bruxelas (17:30 de Lisboa), disse o porta-voz comunitário, Margaritis Schinas, na habitual conferência de imprensa diária da instituição.

"As negociações prosseguirão esta semana para ver se é possível encontrar uma saída que reúna o mais amplo apoio possível no parlamento britânico e respeite as diretrizes acordadas pelo Conselho Europeu", salientou Schinas.