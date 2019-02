Actualidade

Cerca de 80 túmulos do cemitério judeu de Quatzenheim, na Alsácia, leste da França, foram hoje profanados, anunciou a prefeitura do departamento, Baixo-Reno, condenando "com a maior firmeza" um "ato antissemita odioso".

Em comunicado, a prefeitura explicou que "cerca de 80 sepulturas do cemitério judeu de Quatzenheim foram descobertas profanadas", no mesmo dia em que estão agendados protestos no país contra o antissemitismo.

Segundo a agência de notícias France-Presse (AFP), o Ministério Público de Estrasburgo indicou que vai abrir uma investigação, confiada às autoridades locais.