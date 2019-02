Síria

A ofensiva contra a última bolsa do grupo Estado Islâmico (EI) no leste da Síria está hoje parada, pelo quarto dia consecutivo, por se temer pela sorte dos civis retidos pelos 'jihadistas', segundo as Forças Democráticas Sírias (FDS).

A ONU também exprimiu hoje a sua preocupação em relação às cerca de "200 famílias, entre as quais várias mulheres e crianças, que aparentemente estão presas na pequena área ainda sob controlo do EI".

"O EI impede aparentemente a saída de muitos deles", sublinhou num comunicado a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet.