Greve/Enfermeiros

O advogado Garcia Pereira garantiu hoje que qualquer ato lesivo de direitos ou interesses dos enfermeiros que resultem do parecer da PGR e do despacho do Governo será alvo de impugnação "em toda a linha" junto dos tribunais.

O parecer do conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR), hoje publicado em Diário da República, considera ilícita a greve dos enfermeiros por não corresponder ao pré-aviso e porque o fundo usado para compensar a perda de salário não foi constituído nem gerido pelos sindicatos que decretaram a paralisação.

Em declarações à agência Lusa, o advogado Garcia Pereira, que representa um dos sindicatos que convocaram a greve cirúrgica, esclareceu que o parecer da PGR e o seu despacho de homologação refere-se apenas à greve que decorreu entre 22 de novembro e 31 de dezembro do ano passado.