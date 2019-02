Tancos

O Exército assumiu a intenção de manter os Paióis Nacionais de Tancos como "infraestruturas de depósito" mas ainda não decidiu se vai reativar as instalações, esvaziadas na sequência do furto ocorrido em junho de 2017.

"O Exército continua a garantir a manutenção e a vigilância das instalações dos Paióis de Nacionais de Tancos, as quais não podem deixar de ser tidas em consideração como infraestruturas de depósito do Exército", respondeu a porta-voz do ramo a perguntas da Lusa sobre o futuro daquelas instalações.

Admitindo que continua a contar com os paióis de Tancos como "infraestruturas de depósito", o Exército ainda "está a analisar" o que irá fazer às instalações, que o anterior chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, admitia converter num "campo militar".