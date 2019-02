Actualidade

Um incêndio está a consumir desde as 14:38 uma empresa de transportes em Milheirós, Maia, distrito do Porto, não havendo "até ao momento" registo de feridos, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo fonte do CDOS, o alerta foi dado às 14:38, estando o fogo a ser combatido por operacionais das corporações de bombeiros de Moreira da Maia, Pedrouços, Ermesinde, Areosa e S. Mamede de Infesta.

Fonte dos bombeiros de Moreira da Maia disse à Lusa que esta empresa de transportes de mercadorias trabalha com "materiais inflamáveis".