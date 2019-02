Actualidade

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego foi de 350,8 mil em janeiro, menos 15,6% em comparação com o mesmo mês do ano passado, mas mais 3,5% comparando com dezembro, anunciou hoje o IEFP.

De acordo com os dados mensais do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), havia em janeiro menos 64,8 mil pessoas desempregadas do que há um ano, mas mais 11,7 mil relativamente ao mês anterior.

A nível regional, o desemprego registado diminuiu em todas as regiões do país em termos homólogos, destacando-se, com as descidas mais elevadas as regiões Norte (18,6%) e Lisboa Vale do Tejo (16,1%).