Actualidade

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, assumiu hoje o objetivo eleitoral nas legislativas de libertar "o país das amarras do socialismo", admitiu não saber se isso acontecerá em 2019, mas prometeu trabalhar para esse objetivo.

Assunção Cristas foi a convidada de um almoço, num hotel de Lisboa, na associação de amizade Portugal-Estados Unidos e explicou os objetivos eleitorais do partido no período de perguntas e respostas.

O CDS, disse, quer "fazer parte de uma alternativa de centro direita", com um ou mais partidos, dado que "o país precisa de se libertar das amarras do socialismo" e os últimos três anos e meio, com o Governo PS e o apoio da esquerda, foi "um parêntesis e um adiamento", por se ter desaproveitado a "melhor conjuntura externa de que há memória".