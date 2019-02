Actualidade

Quinze filmes com arquitetos a falarem da sua obra, com os quais se traça a história da arquitetura moderna, constituem a mostra "Construções em movimento", patente a partir de hoje no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

A mostra consiste numa seleção de 15 filmes dos arquivos do Instituto para a História e Teoria da Arquitetura (gta Institute/ETH Zurique), apresentada na Suíça, em 2017, por ocasião do 50.º aniversário do instituto, e que, a partir do final da tarde de hoje, pode ser visitada na Garagem Sul do CCB.

Para o arquiteto e programador da Garagem Sul, André Tavares, a mostra é "particularmente interessante vista em conjunto".