A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) acusou hoje os CTT de divulgarem "informação enganosa" quanto à evolução do número de reclamações apresentadas pelos consumidores em 2018.

Em comunicado, o regulador garantiu que "solicitou esclarecimentos aos CTT sobre a informação que suportou o seu comunicado, tendo os elementos recebidos no dia 18 de fevereiro permitido confirmar que os CTT divulgaram informação enganosa".

Em causa está uma nota de imprensa, divulgada pela empresa, no dia 13 de fevereiro, que dava conta de que "as reclamações totais de serviços postais recebidas pelos CTT caíram 7% em 2018 face a 2017", quando a Anacom, no mesmo dia, tinha revelado que "as reclamações sobre o setor postal aumentaram 43,3% em 2018, passando de 16 mil em 2017 para 22,9 mil em 2018".