Actualidade

O governo brasileiro espera ter concluído o processo legislativo relativo à criação do Prémio Monteiro Lobato de Literatura para a Infância e a Juventude até junho, para lançar "imediatamente" a primeira edição, disse hoje o secretário especial da Cultura.

"Esperamos que até metade do ano esteja concluído o processo legislativo, para que possamos imediatamente iniciar esse processo de escolha e das premiações, tanto na área da escrita como da ilustração", afirmou hoje o secretário especial de Cultura, José Henrique Pires, em declarações à Lusa, em Lisboa, no final de uma reunião com a ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca.

O acordo para a criação do prémio foi assinado pelos titulares da pasta da Cultura de Portugal e Brasil, em 05 de maio de 2017 - respetivamente Luís Filipe Castro Mendes e Roberto Freire -, durante a X Reunião dos Ministros de Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorreu na cidade brasileira de Salvador.