Greve/Enfermeiros

O presidente do PSD congratulou-se hoje com o recuo de um sindicato relativamente à greve cirúrgica dos enfermeiros e disse concordar que o parecer da Procuradoria-Geral da República possa ser estendido a toda a função pública.

"Já é bom o facto de haver pelo menos um sindicato que recuou na forma de greve e isso é de aplaudir, não recuou nas suas reivindicações e bem", afirmou Rui Rio, que falava à margem de uma visita ao Hospital de Bragança.

Questionado sobre o parecer do Conselho Consultivo da PGR, que considera a primeira "greve cirúrgica" dos enfermeiros como ilícita, o líder do PSD disse não ter ficado surpreendido e que é preciso agora aguardar pela decisão do Supremo Tribunal Administrativo.