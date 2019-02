Actualidade

O presidente da RTP disse hoje que a empresa está a analisar "caso a caso" os 'outsourcings' da Madeira e do Centro de Produção do Norte e irá propor a integração daqueles que forem considerados "necessidades permanentes".

Gonçalo Reis falava à Lusa após uma audição no parlamento regional da Madeira, onde anunciou um investimento de 2,2 milhões de euros para os próximos três anos na RTP Madeira.

Já em 2019, segundo o gestor, o investimento inclui um carro de exterior, seis câmaras HD/4K, que vai permitir reforçar a produção no exterior, bem como a "renovação do centro técnico", o que irá melhorar a qualidade do sinal.