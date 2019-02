Actualidade

A Sociedade Jogos de Macau (SJM) manifestou hoje "profunda tristeza" pela morte do estilista Lagerfeld, realçando o "génio criativo" do criador alemão, que concebeu o Grande Lisboa Palácio, hotel de luxo com inauguração prevista para segundo semestre deste ano.

Em nota, a SJM oferece "sentidas condolências à família e amigos" de Karl Lagerfeld, que morreu hoje, em Paris, com 85 anos.

"Os nossos pensamentos estão com ele e com todos aqueles no mundo da moda que o consideravam uma inspiração", refere-se na comunicação da SJM, controlada por Stanley Ho e família, que está a construir o Grande Lisboa Palácio.