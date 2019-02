Actualidade

O ministro da Comunicação Social angolano afirmou hoje que os que estão "furiosos" com a ministra da Saúde, que pretende reverter a privatização de uma empresa feita no anterior Governo, "são os que ganharam em negociatas como a da Angomédica".

A posição foi assumida pelo ministro João Melo numa mensagem na sua conta na rede Twitter, numa aparente resposta à empresária angolana Isabel dos Santos, filha do ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, que escrevera antes, na mesma rede, que a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, está a ser "alvo de muitas críticas" pelo "silêncio" que tem mantido face às reivindicações da classe médica em Angola.

"A área da Saúde está melhor do que na altura em que o novo governo [do Presidente João Lourenço] assumiu [o poder, em setembro de 2017]. Só não vê quem não quer. Aqueles que ganharam com as negociatas como a da privatização da Angomédica [que o Governo atual pretende reverter] estão furiosos com a ministra. Os problemas ainda são muitos, mas são resolúveis", escreveu hoje João Melo.