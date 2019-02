Actualidade

O ataque ocorrido na semana passada em oito aldeias no noroeste da Nigéria, por homens armados, causou mais de 130 mortos, segundo um novo balanço revelado hoje.

A atualização sobre o número de vítimas do ataque foi feita pelo governador do estado de Kaduna, Nasir El-Rufai, no final de uma reunião com o Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, chefes militares e responsáveis pela segurança do país.

Onze pessoas foram detidas por suspeita de estarem ligadas a este ataque que, segundo o governador Nasir El-Rufai, foi motivado por razões étnicas. O primeiro balanço indicava 66 mortos, entre os quais 22 crianças e 12 mulheres.