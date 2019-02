Actualidade

A Venezuela encerrou hoje, por tempo indeterminado, as comunicações aéreas e marítimas com as ilhas caribenhas de Aruba, Bonaire e Curaçau.

A decisão, segundo a imprensa venezuelana, foi anunciada pelo vice-almirante Vladimir Quintero Martínez, chefe da Zona Operacional de Defesa Integral em Falcón, no noroeste da Venezuela.

O encerramento tem lugar depois de ter sido divulgada a existência de um centro de acolhimento de ajuda humanitária internacional, na ilha de Curaçau, que aguarda autorização para entrar na Venezuela, mas que o Governo venezuelano rejeita.