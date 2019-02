Actualidade

Uma avioneta Cessna 172 despenhou-se hoje quando viajava entre a cidade de Suai, no sul de Timor-Leste, e a capital, Díli, com o piloto e o único passageiro, ambos timorenses, a sobreviverem sem ferimentos, confirmou o piloto.O Cessna 172 Skyhawk, de quatro lugares, da empresa AeroDili, despenhou-se na manhã de hoje, hora local, próximo de uma estrada na zona de Liquiçá, a oeste de Díli."Estávamos a voltar para Díli e comecei a sentir uma vibração forte na hélice. Reduzi a força para tentar que a hélice aguentasse, mas quando estávamos a chegar a Liquiçá a vibração ficou ainda mais forte", explicou Hugo Tjing, piloto do avião da empresa."Comecei a perder força no avião e tentei aterrar na estrada. O avião acabou por bater num cabo de eletricidade", disse.O avião acabou por cair na berma. ASP // FST Lusa/Fim