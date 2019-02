Actualidade

Um juiz federal norte-americano deu "luz verde" à ação judicial movida por ambientalistas contra a construção, em Chicago, de um centro sobre os mandatos presidenciais de Barack Obama (2009-2017).

O juiz John Blakey determinou, na terça-feira, que o grupo 'Protect Our Parks' tem razões legais para questionar a instalação do centro presidencial Obama, avaliado em 450 milhões de euros, no parque Jackson, no sul de Chicago.

O projeto do centro, que vai ocupar cerca de oito mil metros quadrados do histórico parque, inclui uma biblioteca e um museu.