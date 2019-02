Actualidade

O México precisa das Forças Armadas para combater a insegurança e a violência no país, declarou o Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

"Precisamos deles [militares] para enfrentar o problema grave da insegurança e da violência", disse Obrador, na terça-feira, durante as comemorações do dia do Exército mexicano, em Saltillo, capital de Coahuila.

O chefe de Estado, que tomou posse em 01 de dezembro passado, garantiu que a participação das Forças Armadas será, ao longo do seu mandato, decisiva para "acalmar e impor a paz e a tranquilidade no México".