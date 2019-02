Actualidade

A justiça japonesa ordenou hoje o pagamento de uma indemnização equivalente a 3,4 milhões de euros a residentes forçados a abandonar as suas casas no nordeste do Japão após o acidente nuclear de Fukushima, em 2011.

O Governo e a companhia de eletricidade Tokyo Electric Power (Tepco) deverão pagar um total de 419,6 milhões de ienes a 152 residentes, disse à agência France-Press (AFP) um porta-voz do tribunal distrital de Yokohama, nos subúrbios de Tóquio.

É já a quinta vez que uma decisão judicial atribui ao Governo japonês parte da responsabilidade pelo desastre nuclear.