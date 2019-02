Actualidade

Os grupos central e oriental dos Açores estão hoje sob aviso laranja devido à previsão de vento forte com rajadas até 110 quilómetros por hora, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, no grupo oriental (ilhas de S. Miguel e Santa Maria) o aviso laranja vai estar em vigor até às 15:00 de hoje (16:00 em Lisboa) e no grupo central (ilhas Graciosa, S. Jorge, Faial, Pico e Terceira) até às 10:00.

Estes grupos estão também sob aviso amarelo devido à precipitação (até às 00:00 de quinta-feira) e trovoada (até às 18:00 de hoje).