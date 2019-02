Actualidade

O consórcio timorense Ceslink apresentou hoje ao Governo uma proposta para se tornar no quarto operador de telecomunicações do país, com um investimento previsto de 21 milhões de dólares (18,5 milhões de euros).

"O grupo Ceslink fez uma apresentação dos detalhes do seu projeto e foi tomada a decisão de que foram autorizados a apresentar uma proposta para entrar no mercado", disse à Lusa Fidelis Magalhães, ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares.

"Terão agora que dar cumprimento a toda a legislação e obter a licença como operador através do Ministério dos Transportes e Telecomunicações", referiu, salientando que, numa primeira fase, é necessária uma decisão da Autoridade Nacional de Comunicações (ANC) que terá que propor ao Governo a abertura de uma nova licença de telecomunicações.