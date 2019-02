Actualidade

A bactéria da 'legionella' foi detetada no edifício do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, mas "não há nenhum doente infetado" ou com suspeita de infeção, disse hoje à Lusa o presidente da instituição.

A TVI noticiou hoje que a bactéria responsável pela doença dos legionários foi detetada no IPO de Lisboa.

Contactado pela agência Lusa, o presidente do IPO de Lisboa, João Oliveira, afirmou que "não há nenhum surto de legionelose [doença dos legionários] no IPO" e que "não há nenhum doente infetado, não há nenhum doente com suspeita de infeção".