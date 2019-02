Europeias

O "número um" do PS às eleições europeias, Pedro Marques, afirmou hoje querer debates com todos os cabeças de lista de partidos com assento no Parlamento Europeu, considerando-os mesmo essenciais para o combate à abstenção.

Esta posição foi transmitida à agência Lusa através de uma nota do gabinete do cabeça de lista dos socialistas às eleições de 26 de maio próximo.

Pedro Marques considerou que a realização desses debates é importante "por entender que discutir as questões europeias pode ser mais um fator de esclarecimento dos portugueses".