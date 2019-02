Actualidade

A agência de notação Moody's prevê que o défice para este ano seja de perto de 0,6% do PIB, um valor acima dos 0,2% previstos pelo Governo, num ambiente de desaceleração económica.

Numa nota enviada às redações, a Moody's, que manteve na semana passada a dívida pública portuguesa com uma nota de 'Baa3' e uma perspetiva estável, concluiu que as estimativas do Orçamento do Estado "incluem poucas medidas fiscais quantificáveis quer do lado da receita quer da despesa".

Por isso, a agência espera que o crescimento tenha um ritmo menos elevado, com implicações nas receitas fiscais e nas contribuições à Segurança Social, além de existir alguma pressão em termos de despesas correntes, por causa dos salários da função pública.