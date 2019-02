Actualidade

A primeira unidade para transformação e valorização de bivalves do país vai nascer no Barreiro, distrito de Setúbal, e será lançada na sexta-feira, num investimento superior a dois milhões de euros, informou hoje o Ministério do Mar.

Em comunicado, a tutela revelou que o investimento total "está estimado em 2,36 milhões de euros", dos quais 1,34 milhões de euros se destinam à infraestrutura e 920 mil euros a equipamentos, além de uma comparticipação do MAR 2020, "de 1,05 milhões de euros".

É na próxima sexta-feira, dia 22 de fevereiro, que a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, vai presidir à cerimónia de assinatura do auto de consignação para a construção do depósito de transformação de bivalves, que se vai localizar na zona do Lavradio.