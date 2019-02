Actualidade

O treinador Pepa disse hoje que o Tondela vai "tentar ser melhor" que o FC Porto, pedindo rigor e competência aos seus futebolistas no jogo de sexta-feira, da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"O que queremos no jogo de sexta-feira é, naqueles 90 minutos, sermos muito rigorosos, muito competentes e a verdade é que os jogadores do FC Porto podem ser melhores do que os nossos, mas naquele dia, das 21:15 até às 23:00 vamos tentar ser melhores e esse é o nosso objetivo, o nosso foco", assumiu Pepa.

Na conferência de imprensa de antevisão da receção ao campeão nacional e líder da I Liga, o técnico 'auriverde' explicou que o Tondela "não é uma equipa maldosa".