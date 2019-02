Actualidade

A consultora FocusEconomics desceu hoje ligeiramente a previsão de crescimento económico para Angola, que deverá ter uma expansão do PIB de 1,2% este ano, seguindo-se a uma recessão de 2,4% em 2018.

"A economia parece ter ficado presa na recessão no último trimestre do ano passado, que se segue a um desapontante terceiro trimestre, que marcou o quarto trimestre consecutivo de contração", escrevem os analistas desta consultora com sede em Barcelona.

No relatório deste mês sobre as principais economias africanas, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas revelam uma descida das previsões de crescimento para Angola, este ano, antevendo uma expansão do PIB de 1,2%, que contraste com os 1,3% esperados no mês passado, 1,9% em dezembro e os 2,3% que os analistas previam para Angola, em novembro.