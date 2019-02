Moçambique/dívidas

O Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO), uma organização não-governamental moçambicana, lançou hoje uma petição na Internet a exigir que as autoridades britânicas investiguem os bancos financiadores das 'dívidas ocultas' do Estado de Moçambique.

"É fundamental que os bancos sejam igualmente chamados a responder perante a justiça e que seja retirada a responsabilidade do cidadão moçambicano relativamente ao pagamento desta dívida", lê-se em comunicado.

O FMO entende que a acusação da justiça dos EUA contra o ex-ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang, os gestores seniores do Credit Suisse e um intermediário da empresa Privinvest "oferece evidências suficientemente sólidas" de procedimentos ilícitos por parte dos bancos do Reino Unido.