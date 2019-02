Actualidade

O Governo brasileiro estima poupar 1,164 biliões de reais (276 mil milhões de euros), ao longo de 10 anos, com a reforma do sistema de pagamento de pensões, conforme proposta apresentada hoje.

A proposta foi entregue pessoalmente pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Congresso, que terá que aprova-la na Câmara dos deputados (câmara baixa parlamentar) e no Senado (câmara alta parlamentar) antes de poder entrar em vigor.

Segundo os cálculos apresentados, em 10 anos haverá, nomeadamente, uma economia de 715 mil milhões de reais (178 mil milhões de euros) com as pensões pagas para trabalhadores gerais, tanto na área urbana como na rural, de 173 mil milhões de reais (41 mil milhões de euros) com pensões para funcionários públicos e de 92,3 mil milhões de reais (21,9 mil milhões de reais) com a assistência social aos membros das Forças Armadas.