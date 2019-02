Actualidade

O Governo da Madeira vai atuar judicialmente contra a TVI, na sequência de um programa emitido na terça-feira, onde foi referido que o Hospital Central do Funchal encaminha pacientes para uma clínica privada embora disponha do serviço requisitado.

"Os organismos competentes irão pronunciar-se sobre esta questão", afirmou o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, em conferência de imprensa, vincando que o executivo ficou surpreendido com "o teor, a forma, o conteúdo e a orientação do debate", uma vez que "foram proferidas afirmações e feitos comentários que não correspondem à realidade".

A investigação feita pela TVI, no âmbito do programa da jornalista Alexandra Borges, concluiu que o Hospital do Funchal encaminha pacientes para fazer exames de medicina nuclear numa clínica privada, enquanto a sua própria unidade de medicina nuclear, inaugurada em 2013, está "praticamente parada".