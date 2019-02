Actualidade

O PS/Madeira pediu hoje a demissão do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, e do conselho de administração do Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM), na sequência de uma reportagem da TVI sobre a unidade de medicina nuclear.

"O senhor secretário regional da Saúde deve, de imediato, colocar o seu lugar à disposição perante este escândalo que a todos nós deve envergonhar e a si, em particular. E todos os elementos do conselho de administração do SESARAM devem acompanhá-lo nessa decisão", afirmou o secretário-geral do partido, João Pedro Vieira, em conferência de imprensa no Funchal.

A investigação feita pela TVI, no âmbito do programa da jornalista Alexandra Borges, transmitido na terça-feira, concluiu que o Hospital do Funchal encaminha pacientes para fazer exames de medicina nuclear numa clínica privada, enquanto a sua própria unidade de medicina nuclear, inaugurada em 2013, está "praticamente parada".