Actualidade

A 16.ª Essência do Vinho começa na quinta-feira com três mil vinhos em prova de 400 produtores e no programa avulta o lançamento mundial de um vinho francês com um preço de venda ao público de 30 mil euros a garrafa.

Com base num estudo efetuado em 2018 pelo Instituto Superior de Administração e Gestão, a organização afirma que o evento tem um impacto económico estimado "entre 2,3 a 2,6 milhões de euros".

Organizado pela Essência do Vinho e Revista de Vinhos, em parceria com a Associação Comercial do Porto, o certame mantém-se no Palácio da Bolsa, no Porto, e pretende "aproximar o consumidor do vinho e ser uma plataforma para a internacionalização do setor".