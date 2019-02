Actualidade

O ciclista holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) é o primeiro líder da 45.ª edição da Volta ao Algarve, depois de ter vencido hoje ao sprint a etapa inaugural, entre Portimão e Lagos, na distância de 199,1 quilómetros.

Jakobsen completou a tirada mais longa com o tempo oficioso de 4:52.59 horas, impondo-se sobre a meta ao francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e ao alemão Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), segundo e terceiro classificados, respetivamente, que terminaram com o mesmo tempo do vencedor.

A etapa inaugural ficou marcada por uma queda a sete quilómetros da chegada, que envolveu vários ciclistas, e que atrasou, entre outros, o alemão John Degenkolb (Trek-Segafredo) e o holandês Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), dois dos principais 'sprinters' do pelotão.