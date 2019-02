Actualidade

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) definiu uma estratégica de combate à Hepatite C que prevê erradicar a doença no arquipélago dentro de cinco a dez anos, indicou hoje o secretário da Saúde, Pedro Ramos.

"A estratégia do SESARAM é uma estratégia sempre de investimento em recursos, equipamento e tecnologia", afirmou o governante, durante a apresentação dos testes rápidos para o diagnóstico de Hepatite C, no Hospital Central do Funchal.

Os testes serão utilizados nas unidades móveis de toxicodependência, com a colaboração da Unidade de Tratamento de Toxicodependência e nos Centros Comunitários da região, com a colaboração da Associação para o Planeamento de Família.