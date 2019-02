Venezuela

A Amnistia Internacional denunciou hoje o uso de força excessiva por parte das forças de segurança venezuelanas, sob o comando do Presidente Nicolás Maduro, com execuções e detenções arbitrarias para reprimir os protestos no país.

"As autoridades de Nicolás Maduro estão a tentar usar o medo e a punição para impor uma estratégia repulsiva de controlo social contra aqueles que exigem mudanças. O seu Governo [de Maduro] está a atacar as pessoas mais pobres que afirma defender, mas, em vez disso, mata, detém e ameaça-as", assinalou Erika Guevara-Rosas, diretora para as Américas da Amnistia Internacional (AI).

Segundo a Amnistia Internacional, em apenas cinco dias - entre 21 e 25 de janeiro - pelo menos 44 pessoas morreram, mais de 900 foram arbitrariamente detidos, e só em 23 de janeiro - dia em que foram realizadas manifestações em todo o país - ocorreram 770 detenções arbitrárias.