Actualidade

Os governos de Portugal e de Angola vão assinar vários protocolos de cooperação para melhorar o ambiente de negócios entre os dois países durante a visita que o Presidente português fará a Luanda, em março, foi hoje anunciado.

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Economia português, João Neves, que se encontra em Luanda para uma visita de trabalho de dois dias, acrescentando que os acordos irão permitir simplificar o atual quadro regulatório angolano, abrindo portas à melhoria do ambiente de negócios.

João Neves, que falava aos jornalistas em Luanda, no final da segunda reunião do Observatório de Investimentos Portugal-Angola e Angola-Portugal, em que participou também o homólogo angolano, Sérgio Sousa Santos, salientou a "enorme capacidade de diálogo" entre as autoridades dos dois países, "no quadro de um novo ciclo de relacionamento económico que ambos têm interesse em construir".