Actualidade

O euro subiu hoje face ao dólar antes da publicação das atas da última reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed) norte-americana.

Às 17:50 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1366 dólares, quando na terça-feira à mesma hora seguia a 1,1350 dólares.

A confiança do consumidor melhorou na zona euro em fevereiro, em comparação com o mês anterior, mas manteve-se em valores negativos, de acordo com dados divulgados hoje pela Comissão Europeia, que impulsionaram o valor da moeda única.