Venezuela

A Rússia exortou hoje Juan Guaidó, reconhecido como Presidente interino venezuelano por cerca de 50 países, a negociar com Nicolás Maduro, recordando a proposta de um "diálogo (político) inclusivo" na Venezuela defendida recentemente num encontro internacional em Montevideu (Uruguai).

"Existem propostas na mesa de negociações, no âmbito do Mecanismo de Montevideu, que sugerem um diálogo inclusivo entre todas as forças políticas da Venezuela. Esperamos realmente que o líder da oposição Guaidó aceite e responda", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, numa altura em que Maduro e Guaidó trocam argumentos e acusações por causa da entrega de ajuda humanitária internacional ao povo venezuelano.

O chefe da diplomacia russa referia-se à reunião ministerial, e primeira, do chamado Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela, grupo que integra a União Europeia, vários Estados-membros do bloco comunitário (entre os quais Portugal) e alguns países da América Latina, que decorreu no início do mês na capital uruguaiana.