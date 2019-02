Actualidade

A empresa de telecomunicações móveis angolana Unitel refutou hoje as acusações da PT Ventures na ação judicial apresentada em Angola, considerando-as "infundadas e difamatórias", criticando a pretensão de afastamento da administração liderada por Isabel dos Santos.

Num comunicado enviado à agência Lusa, em Luanda, a Unitel refere que a PT Ventures (que agrega os ativos africanos que transitaram da Portugal Telecom para a brasileira Oi), acionista da operadora angolana com uma quota de 25%, alega que a administração se tem recusado a pagar dividendos pendentes, acusação que a administração afirma não corresponder à verdade.

"As acusações infundadas feitas pela PT Ventures contra a Unitel são invenções sem qualquer fundamento ou prova e demonstram um completo desrespeito pela reputação exemplar da Unitel como uma das empresas mais inspiradoras e bem-sucedidas em Angola e no continente africano. A PTV [PT Ventures] alega que a Unitel se recusa a pagar dividendos pendentes, mas esta é uma declaração incorreta e falsa", lê-se no comunicado.