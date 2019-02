OE2018

O excedente orçamental em contas nacionais, excluindo medidas temporárias, atingiu 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB) até setembro, revela a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).

Segundo o relatório da UTAO sobre a execução orçamental em contabilidade nacional a que a Lusa teve acesso, o saldo orçamental ajustado até setembro "cifrou-se em 1,3% do PIB, situando-se 1,8 p.p. [pontos percentuais] acima do verificado no período homólogo".

Em dezembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou um excedente de 0,7% do PIB até setembro, sendo o valor apresentado pela UTAO ajustado do efeito das medidas temporárias e/ou não recorrentes.