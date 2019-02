Actualidade

Um agente da PSP e arguido no processo implicou hoje em tribunal o ex-inspetor da Polícia Judiciária Paulo Pereira Cristóvão e o líder da claque Juventude Leonina, Nuno Vieira Mendes, conhecido como 'Mustafá', em assaltos a duas residências.

Na segunda sessão do julgamento de 17 arguidos, acusados de pertencerem a uma alegada rede criminosa de assaltos violentos a residências na Grande Lisboa e na margem sul do rio Tejo, Elói Fachada disse no Tribunal de Cascais que Paulo Pereira Cristóvão era o informador e quem selecionava os alvos a assaltar, enquanto 'Mustafá' e o irmão, Paulo Santos, conhecido como 'Bábá', faziam a ponte com os operacionais no terreno.

O polícia contou ao coletivo de juízes que as residências a assaltar seriam de "alegados criminosos" com "elevadas quantias em dinheiro em casa", e que os assaltos eram levados a cabo por arguidos que compunham a vertente operacional da alegada associação criminosa, os quais se identificavam perante as vítimas como polícias no cumprimento de mandados de busca domiciliária forjados.