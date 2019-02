Actualidade

O Ministério Público (MP) pediu hoje uma pena de prisão de 15 anos para um homem de 89 anos que está acusado de ter matado o genro em Torres Vedras, depois de alegadamente ter sofrido de violência doméstica.

Em causa está o homicídio de um homem de 60 anos, perpetrado pelo sogro deste, um idoso de 89 anos, em julho de 2018 na localidade de Furadouro, concelho de Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

Segundo refere a acusação, a que agência Lusa teve acesso, a vítima foi morta por dois tiros de caçadeira, que a "atingiram no punho direito e no peito do lado direito".