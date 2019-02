Actualidade

A sonda japonesa Hayabusa-2 deverá aterrar no asteroide Ryugu na sexta-feira (hora local, quinta-feira em Lisboa) para recolher amostras do corpo rochoso, estima a agência espacial japonesa Jaxa.

A aterragem está prevista para as 08:15 de sexta-feira em Tóquio (23:15 de quinta-feira em Lisboa).

Depois de tocar o solo do asteroide, a sonda irá disparar um projétil sobre o corpo rochoso. Ao todo, serão feitas três tentativas de aterragem breve para recolher amostras do solo na expectativa de se obter pistas sobre as origens do Sistema Solar e da vida na Terra.