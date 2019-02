Actualidade

O presidente dos CTT disse hoje que os Correios não mentem aos consumidores nem às autoridades, reiterando que as reclamações dos serviços postais caíram 7% em 2018, face ao período homólogo.

"Os CTT não mentem aos consumidores, não mentem à população e nem às autoridades. Pautamo-nos por trabalhar em boa colaboração e de uma forma transparente, com a informação devidamente prestada", disse o presidente dos CTT, Francisco de Lacerda, em conferência de imprensa, após a apresentação de resultados da empresa.

Em causa, está uma informação divulgada pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) em 13 de fevereiro, que revela que entre os casos no setor postal registados no livro de reclamações, "os CTT receberam 20 mil reclamações [87,4% do total do setor postal], o que corresponde a um aumento de 36% face ao ano anterior".